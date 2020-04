Barrio Nelson Mandela en Cartagena pide retomar entrega de mercados

Con ollas, calderos, cucharas y pancartas, la comunidad del barrio Nelson Mandela en el sur de Cartagena, le hizo un llamado enérgico a la Alcaldía de William Dau, para que retome la entrega de ayudas humanitarias.

De acuerdo a los líderes comunales, cinco de los 27 sectores que tiene el barrio, no han recibido mercados en medio de la emergencia sanitaria del Coronavirus. "Lastimosamente algunos sectores no han salido beneficiados. Nos dicen que esperemos, pero no entendemos cómo dejaron a medias la entrega de ayudas humanitarias sabiendo la pobreza que hay. Tenemos cinco días de estar viniendo al colegio Jesús Maestro, pero no nos dan ningún tipo de respuesta", aseguró Liliana Crespo, habitante del sector Francisco de Paula I.

Lea también: Ayudas humanitarias llegan a zona norte de Cartagena

"La gente llega a nuestras casas a decir que tienen hambre, pero, cómo hacemos si nosotros no tenemos para colaborarles. Queremos que nos solucionen esto, ya está bueno de tanto esperar. Estamos cumpliendo con la cuarentena, sin embargo aquí hay personas que tienen hasta cinco días sin comer dignamente", sostuvo Rubén San Martín, líder del sector Las Vegas.

La comunidad manifestó que los sectores que aún no reciben ayudas son Francisco de Paula I, Primavera I, Primavera II, Las Vegas y Villa Diluvina.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA