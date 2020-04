La "bomba" que soltó ex secretaria de Infraestructura contra senador

En una entrevista de 22 minutos, la ex secretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Toledo, quien se encuentra en detención domiciliaria desde hace varios meses, reveló parte de la confesión hecha ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía por un contrato que habría sido adjudicado de manera irregular para las obras de reforzamiento estructural del estadio Alfonso López de Bucaramanga.

La firma de este contrato por $15 mil millones tiene en líos a la ex funcionaria, su esposo Lenin Pardo e hizo que la Corte Suprema de Justicia abriera investigación en contra del ex gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, hoy senador de Cambio Radical.

En la charla con los periodistas de la W, emisora de Caracol Radio, la señora Toledo aseguró que en la gobernación de Aguilar Villa se direccionaban contratos de obra pública para lo cual se efectuaban licitaciones tipo "sastre". Explicó que para tal efecto, el gobernador montó una estructura administrativa paralela que funcionaba en una casa en arriendo localizada cerca del palacio de gobierno. Reveló que al frente de esa organización estaba un asesor de confianza del congresista, un hombre llamado Julián Jaramillo.

"Fui asesora y desde 2013 hasta abril de 2015, secretaria de Infraestructura y gobernadora encargada en varias oportunidades. Pude observar varias irregularidades; pude evidenciar cómo se adjudicaba la contratación a dedo”, aseguró en la W.

La ex secretaria se refirió puntualmente al contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. "Lo adjudiqué a comienzos de 2015 y firmé el contrato. El gobernador Aguilar nos hace un ofrecimiento a mí y a un asesor de mucha confianza de él de nombre Julián Jaramillo. Nos dice que “nos lo deja para que nosotros lo ejecutemos a través de un tercero y que de ahí podamos sacar utilidad; para él debía haber un ofrecimiento económico y me dice que Julián sabe cuáles son las condiciones”.

En la charla aceptó que recibió una coima. "Recibí unos dineros, 150 millones de pesos, he reconocido mi error. El otro asesor recibió también 150 millones. El contratista de obra ha mentido; no contó para quiénes eran los pagos, no contó con quién hizo la negociación", destacó la señora Toledo.

Frente a la pregunta de si había comisiones en toda la contratación aseguró: "Yo sólo puedo dar fe de la obra puntual en el estadio. Considero que en toda la contratación hubo comisiones y que eso se hacía a través de su mano derecha y algo muy curioso es que esa nueva estructura de apoyo no funcionaban dentro de la gobernación".

También entregó detalles de las razones que motivaron su salida del cargo en abril de 2015. "En marzo se tenía que adjudicar una licitación. Era la tercera vez que salía a página y por errores del contratista no se pudo garantizar la adjudicación. Entonces me dice: "O adjudica o me presenta la renuncia"

Detalló que desde agosto de 2019 terminó de rendir indagatoria. "Estamos atentos a colaborar con la Corte; hemos tenido tres fiscales y estamos a la espera de que se aplique el principio de oportunidad".

