Cádaver duró 15 horas en el piso sin que se realizara el levantamiento

La comunidad del barrio Nápoles en Bucaramanga denunció un caso insólito. Una mujer murió en plena vía pública esperando a que llegara una ambulancia.

Sin embargo, su cuerpo duró tendido en un andén cerca de 15 horas porque ni la Policía ni la Fiscalía reaiizaban el levantamiento. La mujer falleció, según la comunidad a las 9:00 de la mañana del domingo, y solo la recogieron a la 1:00 de la mañana de este lunes.

"Llamabamos a la policía ellos llamaban a la Fiscalía pero no contestaban, la gente ya estaba desesperada. No es la forma de tratar a una persona, que no importa que ya esté muerta, debe tener un trato digno", dijo Carmen Casadiego, presidenta de la Junta de Acción Comunal.

Las personas debieron realizar una protesta en la entrada del barrio y quemar colchones para que las autoridades acudieran por el cuerpo.

