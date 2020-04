Cooperativa de Transportadores anuncia suspensión masiva de contratos

277 fueron el número de contratos suspendidos por fuerza mayor o caso fortuito por parte de la Cooperativa Tolimense de Transportadores Expreso Ibagué LTDA”, con motivo de la emergencia sanitaria que vive el país y el departamento a causa del COVID-19

Según el documento, expedido el martes 7 de abril por parte del Gerente de la entidad Hernán Quiñones Ariza, “se hace imposible adoptar otra medidas laborales de las contempladas por las autoridades tales como trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, permisos remunerados y salario sin prestación del servicio”.

La resolución incluye, además, el listado de los 100 trabajadores, cuyo contrato queda suspendido a partir del 8 de abril, y otros 177 cuyo contrato queda suspendido tras reintegrarse de vacaciones el próximo 13 de abril.

La reacción de los conductores y dueños de los buses de transporte público no se ha hecho esperar. Jefferson Cruz, líder y vocero del gremio de propietarios de buses expresó que “no estamos de acuerdo con esta arbitrariedad que están realizando, los despidos y suspensiones no es el manejo adecuado… pedimos que se dialogue, que no los dejen sin la seguridad social”.