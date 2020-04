En Bazurto endurecen controles para garantizar medidas contra el Covid-19

El mercado de Bazurto se ha convertido en el principal dolor de cabeza de las autoridades en Cartagena, en medio de la emergencia sanitaria por el Coronavirus. En vísperas de los días Santos, se evidencia aglomeraciones de personas comprando desesperadamente algunos productos como pescados, cerdo, verduras o frutas.

Para evitar que se sigan registrando tumultos, la Alcaldía de Cartagena a través de la Gerencia de Espacio Público instaló un puesto de control con vallas, donde se verifica que cada uno de los cartageneros ingrese con las respectivas medidas de seguridad.

Junto a la Policía Metropolitana, la administración Distrital no está permitiendo el ingreso de toda persona que no tenga tapaboca y que no esté en pico y cédula.

De acuerdo el Teniente Coronel, Harold Melo, comandante del segundo distrito de Policía, hasta el momento se han impuesto 15 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia como el incitar a riñas, o por violar la cuarentena.

Los controles también están acompañados por agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), quienes desvían hacia el barrio Chino, a todos los conductores que se movilicen por la Avenida del Lago que no estén exentos en el decreto.

Caracol Radio, evidenció que pese a estos operativos, todavía se presentan aglomeraciones en el mercado, sin embargo, la mayoría de los vendedores y clientes, tenían tapaboca.

