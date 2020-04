Aumentan los casos de intolerancia hacia personal médico en Cali

El estado de alerta en la ciudadanía debido al COVID-19, ha generado reacciones de intolerancia hacia el personal de la salud. El último caso registrado en las últimas horas, es el de una médica general, quien denuncia a través de un video en Twitter, cómo fue víctima de discriminación en un supermercado ubicado en el barrio Primero de Mayo.

La víctima declaró que tuvo que insistir mucho para poder ingresar al lugar, debido a que no cumplía con el pico y cédula correspondiente, pero ese era su único día libre por lo que necesitaba realizar sus compras necesarias.

“Cuando estoy comprando la carne, el señor (empleado del supermercado) se me acerca otra vez y me dice: Niña ¿usted se demora mucho? es que están colocando quejas porque usted está caminando por el supermercado, entonces necesito que me desocupe”, denunció la mujer.

#CaliEsCaracol | Denuncia de discriminación a personal médico en un supermercado de la ciudad



Mas información en ➡️➡️➡️ https://t.co/zLzWFy8WYL

Ante la situación, la secretaria de salud del departamento, María Cristina Lesmes, se pronunció en su cuenta de Twitter:

“Rechazo rotundo los actos de discriminación hacia la misión médica, desde la @secsaludvalle apelamos a la conciencia ciudadana por el respeto hacia este equipo de profesionales, cuyo único propósito primordial es salvar vidas. ¡Todo mi apoyo!”.

Por otra parte, instituciones como el Colegio Médico del Valle, rechazan estos actos de intolerancia por parte de la comunidad, hacia los médicos y enfermeras.

“La carne de cañón en estos momentos son los médicos, que tienen que recibir a todos los pacientes… y ahora además, deben enfrentar la discriminación, el odio y el rencor que la gente les está demostrando por el hecho de estar en los hospitales” puntualizó César Prieto, presidente de esta institución.

