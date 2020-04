Venezolanos se quedaron sin atención en terminal de San Antonio

Después del paso de más de mil venezolanos por la frontera colombiana un verdadero viacrucis viven los nacionales en la terminal de San Antonio del Táchira en el Estado Táchira.

Los ciudadanos a través de sus redes sociales advierten desde sus teléfonos móviles que se encuentran desprotegidos en esa área.

“Estamos acá varados, no tenemos a donde ir, no nos han dado ni agua, estamos represados y acá no viene nadie a asistirnos, no sabemos que vamos hacer” dicen en sus mensajes.

También le podría interesar: Venezolanos retornan a casa a través de Cúcuta

Así mismo señalan que “si no llega nadie acá nos tenemos que devolver a Colombia allá teníamos atención, algo de alimento y atención a nuestros hijos es lo que más nos preocupa” dijo otro.

También le podría interesar: Autoridades en la frontera venezolana extreman controles sanitarios

La situación se torna muy compleja por las condiciones en que ellos se encuentran con sus núcleos familiares, sin mayor protección sanitaria, luego del retorno que hicieron por su propia voluntad y con el agravante de las situaciones de riesgo sanitario al coronavirus en que están expuestos.

"EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA".