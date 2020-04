"Imputación de cargos al alcalde de Popayán, otro desacierto de Fiscalía"

El penalista Iván Cancino, será el apoderado del alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, dentro del proceso que le seguirá la Fiscalía por presunta falsedad en documento público.

El abogado penalista dijo que demostrará que el alcalde no omitió información, sino que las preguntas fueron mal formuladas tanto en el Palacio de Nariño como en el aeropuerto, “iniciando la crisis por la pandemia cuando esto no estaba muy claro”.

El caso está ligado al proceso que se le sigue a López Castrillón por falsedad en documento público y por no reportar información de su estadía en otros países al ingresar a la Presidencia de la República, después de conocerse que era positivo para coronavirus.

Cancino, señaló que esta es una imputación que no tiene ni pies ni cabeza, y advirtió que un papel en la entrada de Presidencia no adquiere per se el carácter de documento público. “Desde nuestro punto de vista esa imputación no tiene peso jurídico. No hay dolo y la conducta no es típica, además es otro desacierto de la fiscalía como ente”, dijo a instancias de Caracol Radio en Popayán.

Finalmente, el penalista Iván Cancino sostuvo que: “no entendemos por qué cada fiscal que llega comete las mismas equivocaciones que los anteriores. Muy preocupante no aprender de los errores y ser más ponderados en las imputaciones que llegaran hacer”.