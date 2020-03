Mujer denuncia detención arbitraria y abuso de policías en un CAI

En diálogo con Caracol Radio una mujer denunció que fue víctima de abusos por parte de la Policía en la localidad de Bosa. Todo comenzó cuando ella salió a pasear su mascota veinte minutos, tal como lo establece el decreto de la cuarentena. A pesar de que iba con su perro, los uniformados dejan la mascota en la casa y se llevan a la mujer en un bus de la policía.

En el camino le piden dinero para dejarla libre y le dicen que “también les podía dar otra cosa”.

Ella llevaba un dinero pero no quería perderlo por lo que pide que continúen con el procedimiento “legalmente”. Llegan al Centro de Traslado por Protección CTP, allí se presentaron problemas para ingresar por lo que la dejan libre pero cuando se va a buscar un taxi, pasa nuevamente el bus de la Policía y la vuelven a meter a la fuerza al vehículo.

“Después de que bajan a todos los muchachos que iban en el bus, uno de los policías se me acerca y me dice que le entregue todo lo que tenga, luego me hizo quitar la ropa, yo tenia 100.000 pesos en los senos, me los quitó y me dice que tenía los senos muy lindos, yo estaba tan asustada que tuve que vomitar”.

Los policías siguieron con los abusos dentro del bus y seguían insistiéndole a esta mujer que entregara el resto de dinero que tenía ya que era robado. En ese momento la llevan a la estación de policía de Bosa para que una mujer la requise “a fondo”.

“En la estación de Bosa, una mujer policía ahora si me quita los panties, me quita el dinero, yo le digo en el oído que me ayude que vienen abusando de mi en ese bus, que yo no me robe ninguna plata pero ella dice ‘lo siento mujer’ y le dice al otro policia ‘sí ahí la tiene’”.

Finalmente otra patrulla lleva a esta mujer nuevamente a su casa. Caracol Radio habló con la Policía de Bogotá y calificaron este hecho como “gravísimo”, manifestaron que ya se abrió una investigación y que habrá un pronunciamiento formal.