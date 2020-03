Salvaron a mi madre: hijo de británica recuperada del Covid-19 en Cartagena

Jhon, hijo de la mujer británica de 85 años, quien se convirtió en la primera paciente recuperada del Coronavirus en Cartagena, habló por primera vez ante la opinión pública. El extranjero calificó como excelente la atención brindada a su madre por el personal médico de la Clínica Medihelp, comparándola incluso, con los estándares de su país.

“Mi experiencia en la clínica ha sido excelente y el nivel de comunicación muy bueno. He sido informado de la condición de mi madre todas las veces que he preguntado cuando no había llegado a Colombia e igualmente estando aquí, me ha impresionado los estándares tanto de los médicos, como de enfermería. Me ha sorprendido su dedicación y profesionalismo”, manifestó Jhon.

El hombre también expresó que estas dos semanas fueron muy difíciles para su familia teniendo en cuenta el estado en que se encontraba la mujer de 85 años, sin embargo, se mostró agradecido por todo lo que hicieron para salvarle la vida.

Lea también: Analizan si muerte de una religiosa en Cartagena fue por Coronavirus

“Ellos salvaron la vida de mi madre, ya que estaba en un estado crítico y ahora está muchísimo mejor. Los estándares de cuidado aquí son ciertamente los mismos que en Inglaterra, nosotros allá tenemos el servicio nacional de salud que es auspiciado por el gobierno, pero aquí tienen el mismo nivel, tanto en los cuidados de salud, como en los conocimientos”, puntualizó.

Jhon aseguró que su madre podría ser dada de alta este mismo fin de semana ante su positiva evolución y recuperación.

Cabe recordar que la mujer fue diagnosticada con Coronavirus el pasado 8 de marzo luego de llegar a la ciudad con problemas estomacales, a bordo de un crucero que atracó en el Puerto de Cartagena después de un recorrido por el Caribe.