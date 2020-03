Nuevas medidas de movilidad para el transporte público en Manizales

Teniendo presente las medidas de contingencia para evitar la propagación del COVID-19 en la capital caldense y las necesidades de las personas que deben movilizarse de manera responsable frente a las recomendaciones de protección por la ciudad, la administración municipal estableció un nuevo pico y placa para taxis y horarios especiales para el servicio colectivo.

La prestación del servicio de transporte individual de pasajeros (taxis) será por las 24 horas del día teniendo presente la siguiente programación según los últimos dígitos de la placa:

Por otra parte para el servicio de transporte público colectivo que incluye a los buses, busetas y colectivos, se tendrán las rutas autorizadas previamente en los siguientes horarios:

5:00 a.m. a 8:00 a.m. / 11:30 a.m. a 2:00 p.m. / 4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Habrá una oferta del servicio de hasta el 20% de la flota autorizada, acorde con el plan de rodamiento presentado por las empresas a la Alcaldía de Manizales, y solo se permitirá la ocupación de hasta el 50% de la capacidad establecida en la tarjeta de operación del vehículo.

Para el servicio de transporte mixto veredal, se permitirá de acuerdo con las rutas previamente asignadas dentro del municipio de Manizales, este se deberá realizar solo con la capacidad de pasajeros registrada en la tarjeta de propiedad del vehículo buscando mantener la distancia social prudente entre los pasajeros.

