Edeq inicia el plan de reconexión del servicio en medio del Coronavirus

En diálogo con Caracol Radio, el gerente de la Empresa de Energía del Quindío, Jorge Iván Grisales, informó que inició el plan de reconexión a las familias que no cuentan con el servicio por mora en el pago, que se realiza en medio de la emergencia sanitaria por el Coronavirus. A la fecha van en un 30% en la reconexión que abarca 300 clientes de los 1.000 que se encontraban en suspensión.

Vea también: Solo el 23% de los buses de transporte público están de servicio en Armenia

El gerente fue enfático en afirmar que la reconexión es transitoria mientras dura la contingencia por el Covid-19, agregó que no es una condonación. Dentro de los puntos a tener en cuenta está que los predios que no tienen servicio de energía y que no cuentan con las condiciones mínimas para tener el servicio, la activación se realizará previa solicitud del usuario.