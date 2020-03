"El coronavirus hay que tomárselo en serio"

Sebastián Hernández Botero, médico microbiólogo y líder del grupo especializado de coronavirus para Caldas, catalogó la actual pandemia como un desastre natural pero que nos está permitiendo ver cómo se comporta en otras partes del mundo e implementar los planes restrictivos de aislamiento social, que en países como Corea del Sur, Singapur y China han sido muy efectivos, acompañados de los cuidados en casa para evitar contagio.

Recordó que no es suficiente con lavarse bien las manos porque es una enfermedad asintomática que se puede transmitir a otras personas hasta 2 días antes de empezar al menos a tener tos o fiebre, aunque el 100 por ciento de la población es susceptible de padecerla pero sintiendo las mismas características de la llamada gripa quiebra huesos, que podría incluso requerir suministro de oxígeno en un centro hospitalario.

Recomendó no usar fármacos como Ibuprofeno, Diclofenaco o Naproxeno porque en China los índices de mortalidad aumentaron en algunos pacientes tras su consumo, sino tomar bebidas caseras y acetaminofén que han mostrado gran efectividad en el tratamiento de aproximadamente 80.000 casos en el mundo.

También afirmó que el coronavirus es más letal que el dengue sino que este tiene más mortalidad en Colombia por ser una enfermedad endémica, la cual sigue siendo vigilada por las autoridades de salud.

En referencia a un eventual cierre de fronteras en el departamento señaló que al no ser Colombia un país federado esto no se puede hacer y existe la orden del gobierno central de mantener abiertas las vías nacionales y los aeropuertos, pero que en su opinión deben suspenderse todas las actividades durante 15 días para no terminar en las mismas condiciones de Italia, y que aunque en este momento se tengan 54 casos en la noche o mañana podrían ser 100 o más, por lo que en cuestión de unas pocas semanas serían 10.000 los enfermos, que no podrían ser atendidos por el sistema de salud.

Calificó la reacción del gobierno nacional como paños de agua tibia porque no permite el cierre de las regiones y se nota extremadamente relajado en el control del virus, por lo cual podría estar paralizado en aproximadamente un mes y con un grave problema de salud pública.

Acerca del primer caso de diagnóstico positivo en Caldas criticó que se hubiera tardado 4 días para ser confirmado por el Instituto Nacional de Salud, por lo cual se están implementando planes para hacer las pruebas en la región, y que estas medidas no son radicales sino encaminadas a proteger la economía, ni tampoco generan pánico innecesario porque hay que afrontar la epidemia con mucha seriedad para que no ocurra lo mismo que en Italia o España por ejemplo.

Sobre las personas que habitan en la calle manifestó que por ahora no son consideradas como algo problemático porque no se hacinan ni están normalmente en sitios cerrados, por lo cual el enfoque inicial está dirigido a los adultos mayores que son una población predominante en Caldas, por lo cual están cerrados todos los centros de atención especial para ellos y se solicita que no salgan de casa o tener cuidados especiales en la higiene antes de contactar con ellos, además de no saludarlos de beso o abrazo.

En referencia al toque de queda dijo que su principal objetivo es evitar las actividades en los bares y discotecas, que implementarán en los próximos días medidas para que al retomar sus actividades se niegue el ingreso a personas que tengan fiebre o síntomas gripales y adopten un régimen especial de higiene en su mobiliario.

De igual forma hizo un llamado a las empresas para que en los próximos 15 días se realice el trabajo de manera virtual y no se expongan sus empleados al transporte público o a reunirse en grupos superiores a 10 personas.

Así mismo pidió a los caldenses no comprar víveres o productos de aseo en exceso porque solo contribuyen a la especulación e inflación, sino adquirir provisiones para 15 días como lo hacen habitualmente.

