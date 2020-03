Mundial de atletismo sub-20 para Cali, no se otorgó

La World Athletics antes IAF, no otorgó por ahora la sede a Cali del campeonato mundial sub 20 de atletismo en el 2.022, porque en la presentación y sustentación de su candidatura, realizada hoy en Mónaco, se exigió el aval económico del gobierno nacional, aval que no se adjuntó a la presentación.

Helio Gesta de Melo integrante del consejo de la World Athletics explicó la situación, luego de la reunión del consejo se esta entidad, ante el cual, el presidente de la federación colombiana de atletismo, Ramiro Varela hizo la presentación.