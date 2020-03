VIDEO: Estudiantes protestan por la fusión de salones del grado 11

Cerca de 120 estudiantes de los cuatro salones del grado 11 del colegio Las Américas en el barrio Álvarez están protestando según el personero Miguel Jiménez, porque se quieren integrar los cursos y que sólo queden dos onces.

El personero indicó que la decisión afectaría la calidad educativa, ya que hay estudiantes que están viendo materias de cursos anteriores y que los salones no están adecuados para tantos alumnos.

La secretaria de educación Ana Leonor Rueda señaló que la medida se tomará por cobertura y eficiencia de la planta docente.

Lo cierto es que los estudiantes de once manifestaron que no entrarán a clases lo que resta de la semana hasta que no haya un pronunciamiento por parte de la secretaría.