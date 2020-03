Unos 150 campesinos protestan por erradicación de cultivos en Antioquia

Airados y exigiendo la salida del Ejército Nacional, se encuentran los campesinos del Corregimiento Las Auras del municipio de Briceño, por los trabajos de erradicación de cultivos ilícitos que se adelantan en esta subregión de Antioquia.

La presidenta de la junta de acción comunal del Corregimiento, Erika Cárdenas, señaló en Caracol Radio, que las condiciones económicas son difíciles para los campesinos, debido a que el Gobierno Nacional no ha cumplido con recursos para la sustitución de los cultivos de coca por otros proyectos productivos.

“Es algo pacifico que se está adelanta desde varias veredas, se está pidiendo que por favor saquen los erradicadores de acá, si la comunidad no tiene coca, que hacen acá, estamos 150 personas. El Gobierno no ha cumplido de que lo que se pactó en los acuerdos, estamos desprotegidos, no nos han cumplido nada y es entendible quienes tienen su sustento en la coca, pero no son todos, porque la mayoría se inscribieron al programa”, aseguró.

Lea también: ¿Qué hacer con los hipopótamos del Magdalena Medio?

Agregó que muchas personas han tenido que salir de esa zona rural del norte de Antioquia, por las difíciles condiciones económicas en las que se encuentran.

“La situación muy delicada, la gente está sobreviviendo precariamente, no hay trabajo, no hay nada que hacer y el Gobierno nos tiene en un abandono al municipio en sí, con sus 36 veredas”, explicó.

Aunque se espera una respuesta del Ejército Nacional, se ha podido conocer, que en las próximas horas saldrían de Briceño.