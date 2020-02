Joven denuncia a hombre por actos obscenos en estación de Transmetro

Una joven universitaria denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso sexual por parte de un usuario de Transmetro mientras esperaban que llegara un bus del sistema para ir hacia el sur de Barranquilla.

En diálogo con Caracol Radio, la mujer indicó que el hombre se habría masturbado mientras la observaba a ella y a otra pasajera en la estación La Catedral en la noche de este miércoles.

"Lo ocurrido me atemorizó a tal punto que no logré reaccionar como hubiese querido, solo me acerqué a los guías del sistema pero me respondieron que no podían hacer nada, solamente reportarlo a sus superiores", relató.

La mujer aseguró que a raíz de su denuncia, otras jóvenes le han escrito asegurando que el mismo hombre habría protagonizado actos obscenos contra ellas y sus familiares.