Excongresista denuncia que fue atracado con su familia en su casa

El excongresista Miguel Gómez Martínez denunció que fue atracado en su residencia mientras se encontraba con su esposa y su hija.

A través de sus redes sociales Gómez denunció, “cómo miles de colombianos fui atracado en mi casa por una banda. 50 minutos de tortura con mi esposa e hija”.

“La Policía Bogotá dice que debo estar “agradecido” de que no violaron a mi hija. ¿Agradecido?, ¿agradecido de vivir en un país donde no puedo estar tranquilo ni en mi cama?”, publicó el ex representante conservador.

Agregó que, luego del atraco, los atracadores le dijeron que el lunes podría recuperar muchos de sus bienes “en las prenderías del centro”.

Continuó con las críticas a los uniformados y les recomendó: “que se den una pasadita por el centro y capturen a la banda para que no les pase a otros ciudadanos”.

Frente a los hechos, la Policía se disculpó a través de su cuenta oficial en Twitter, donde respondió, “ofrecemos excusas y lamentamos los hechos ocurridos.

Quisiéramos ponernos en contacto con usted para ampliar la información de su caso”, dijo la Policía.

Caracol Radio consultó a la institución sobre el tema, y afirmaron que están contactando al excongresista Gómez, al igual que están verificando la denuncia respectiva para determinar los hechos.