Gobernador de Caldas garantiza seguridad tras amenazas de paro por el ELN

Sobre las amenazas de un paro armado que está anunciado para hoy por parte del ELN, el gobernador de Caldas Luis Carlos Velásquez manifestó que los ciudadanos de esta región pueden estar tranquilos ya que las autoridades están listas para brindar seguridad.

Velásquez afirmó que tanto el Batallón Ayacucho de Manizales como la Policía Departamental están atentos ante cualquier situación que se pueda presentar y que las medidas para mantener la seguridad se tomaron desde días anteriores, por lo que los habitantes podrán tener calma hoy y las próximas semanas.

“Reconocemos que hay departamentos de Colombia que tienen serios retos, como por ejemplo el Cauca, el Santander y otras regiones, en Caldas debemos tener precauciones como tal, pero estamos tranquilos, estamos articulados con Policía y con Ejército, les puedo decir que vamos a ofrecer seguridad y garantías” explicó Velásquez.

Las autoridades recuerdan que en el territorio no hay presencia de grupos armados al margen de la ley y el gobernador afirma que, aunque en el departamento no hay tantos inconvenientes con la seguridad, no se baja la guardia y se hace el correspondiente seguimiento a la situación.

