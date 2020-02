Alerta amarilla en Bogotá y Soacha por calidad del aire

Los incendios forestales de la región y los fenómenos de inversión térmica han sido los factores determinantes para declarar esta alerta, la medida que será de carácter preventivo comenzará mañana desde las 5 a.m.

Estos serán los puntos específicos donde se colocará en marcha esta alerta

-Avenida Calle 24, desde límite municipal con Mosquera hasta Avenida Carrera 86.

-Avenida Carrera 86, desde Calle 24, hasta Calle 26.

-Calle 26, desde Avenida Carrera 86, hasta Avenida Carrera 30.

-Avenida Carrera 30, desde Calle 26, hasta Avenida Calle 8 sur.

-Avenida Carrera 33, desde Avenida Calle 8, hasta Avenida Calle 56ª sur.

-Avenida calle 56ª sur, desde Avenida Carrera 33, hasta perímetro urbano en límite sur en Ciudad Bolívar.

-Perímetro urbano límite sur entre Bogotá y Soacha.

-Límite municipal entre Mosquera y Bogotá.

Además, las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 10 p.m. hasta las 11:59 del día siguiente, también el transporte de carga de más de 10 años de antigüedad no podrá transitar por el polígono entre las 5:00 a.m. y 11:59 a.m. y entre las 5 p.m. y las 9:59 p.m.

