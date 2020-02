60% de los hurtos en Cartagena se cometen con armas de fogueo y de juguete

Gracias a los operativos desplegados por policías de la Metropolitana de Cartagena, más de 61 armas entre gas comprimido, de fogueo y de juguete, han sido incautadas a delincuentes, en diferentes puntos de la ciudad, entre el 1 de diciembre de 2019 y 2 de febrero de 2020.

Según la Policía, estas armas han sido empleadas y portadas por personas que han intentado realizar hurtos y exigencias extorsivas y que han sido interceptados durante la reacción desplegada por los policías de la Metropolitana de Cartagena.

Sin embargo, estas personas que no logran cometer los actos delictivos o que merodean, al ser capturados, quedan de inmediato en libertad, por cuanto para portar estos elementos no se requiere permiso y por si mismo entonces no materializa un delito. Esto se convierte en una ventaja para los delincuentes.

Incluso, en el hurto cometido en el barrio Pie del Cerro, contra el párroco de la Ermita Pie de la Popa, John Lawrence Mahony, los delincuentes habrían empleado una de estas armas de fogueo.

De acuerdo a la Policía, el 60% de los hurtos en la capital de Bolívar se cometen con armas de gas comprimido, de fogueo y de juguete

Por este motivo, la Policía Metropolitana adelanta redadas, intensificando los operativos de requisa a transeúntes, motociclistas y pasajeros de vehículos de servicio público y particulares, en puntos críticos de la ciudad, para lograr la incautación de armas de fogueo, traumáticas, gas comprimido y de juguete, que serían empleadas para despojar a ciudadanos de sus pertenencias.

Además, se adelantarán operativos en establecimientos que comercializan estas armas, para revisar la documentación y procedimientos de entrega, verificando la documentación empleada en su importación y comercialización, evitando que lleguen estas armas a los delincuentes.