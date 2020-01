Con ofrendas florales, conmemoran 26 años de masacre La Chinita

Esa noche gran parte de los habitantes de La Chinita estaban en una verbena popular. La Chinita, eran entonces, un asentamiento poblado por poco más de 5.000 personas. Silvia estaba en su casa, cuando fuertes golpes a la puerta, la despertaron de improvisto. Era la una de la madrugada.

Eran sus vecinos, quienes, con palabras casi inaudibles, le alertaron de la masacre. Allí estaba su hijo. Silvia corrió en busca de él, y lo encontró en una silla, con heridas letales, pero con vida. Lo llevaron al hospital, y tiempo después falleció.

“Cuando llegué al hospital, él ya tenía toda la cara hinchada y color morada. Entonces el médico me miró y me dijo que mi hijo se iba a morir. Eso fue muy duro para mí, no quería aceptarlo, pero lamentablemente así fue”, dijo Silvia.

Como la historia de Silvia, 35 familia perdieron seres queridos aquella noche. Luego de que pasara el tiempo y un proceso de paz con los victimarios de la masacre, hoy Silvia y otras víctimas, ya perdonaron, pero siguen esperando que les cuenten la verdad.

“Hemos hablado muchas veces, después que hicimos la reconciliación que fue el 30 de septiembre de 2016, porque ellos tienen el compromiso con nosotros de decirnos la verdad, que es parte de la reparación”, agregó Silvia.

Aparatadó, con memoria y reconciliación, no olvida y avanza en la reparación, con un proyecto radial para conversar sobre el conflicto y la paz, con un sendero de la memoria en el lugar de los hechos y reparación psicosocial, como lo cuenta la directora territorial de la Unidad de Víctimas de Urabá, María Elizabeth Granada.

“De las 35 víctimas, se han reparado en su totalidad 34 familias que han hecho los trámites, solo hace falta una familia. Estas personas han sido indemnizadas con una inversión aproximada que asciende a los 435 millones de pesos”, planteó la directora.

Por eso, para conmemorar a las víctimas, llevarán ofrendas florales hasta el Cementerio de Aparatadó, socializarán los avances del trabajo de reparación y pedirán que el 23 de enero sea el día de las víctimas de la masacre de La Chinita.

Las víctimas cuentan que una política no repara una pérdida, pero un perdón entre víctimas y victimarios, repara muchos conflictos de Colombia.