Todo listo para la fiesta de la Virgen de La Candelaria en Cartagena

La fiesta de Nuestra Señora de La Candelaria, a celebrarse el 2 febrero, ya cuenta con programación establecida que va de la mano con muestras culturales y gastronómicas, a cargo estas últimas del distrito.

En el cerro de La Popa, ya los cartageneros y visitantes pueden acceder sin ningún tipo de restricción, después de haber culminado la intervención a la falla geológica del Salto del Cabrón. El padre José Niño, superior del convento, señaló a Caracol Radio que "en el santuario, mirador de Cartagena, se preparará la novena que inicia el 24 de enero hasta el 1 de febrero".

"Todo está listo para que tengamos una amplia programación cada día de la festividad. Habrá Santo Rosario todos los días a las 4:30 AM y posteriormente 4 eucaristías a las 5, 6, 7 y 8:00 AM. El santuario estará abierto todo el día para los peregrinos que se acerquen", explicó el padre Niño. Adicionalmente hizo énfasis en que ya se eliminaron las restricciones para subir al cerro de La Popa, por lo que no habrá problema alguno para quien desee subir.

El convento está siendo sometido a una serie de reparaciones y embellecimiento, por lo que el padre Niño extiende la invitación no solo a fortalecer la parte espiritual asistiendo a la novena, sino también a "apreciar la belleza del lugar, a mirar desde todos los rincones a la ciudad de Cartagena y a vivir una fiesta religiosa en unidad, como hermanos", señaló.