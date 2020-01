Familia de barranquillero asesinado en Haití, pide ayuda para repatriarlo

Desesperados están los familiares del barranquillero Eduard Moreno, quien se desempeñaba como traductor en una Misión Médica y falleció el pasado 29 de diciembre en Puerto Príncipe, capital de Haití, donde residía hace 14 años y territorio en el que dos sujetos acabaron con su vida al intentar robarle su camioneta.

Desde entonces, para su familia han sido las dos semanas más difíciles, pues según Julio Moreno, hermano de la víctima, se han presentado impedimentos para lograr la repatriación del cuerpo, por lo que le piden al Gobierno y a la Cancillería, que los ayude con el proceso.

"No hay dictamen médico, no hay pruebas de nada, no evolucionada nada, por eso estamos pidiendo al Gobierno que nos ayude a repatriar el cuerpo y agilizar el proceso en Haití", dijo en diálogo con Caracol Radio Julio Moreno, quien agregó que han adelantado conversaciones con el Cónsul en República Dominicana, encargado del tema "nos dijo que ya él hizo todo lo posible y ya es de Gobierno a Gobierno que agilicen".

La víctima dejó una pareja y seis niños con madres diferentes, el menor de los hijos, tiene cuatro meses de nacido.

Por el hecho, fueron capturados los presuntos responsables, al parecer, allegados a Moreno.