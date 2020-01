Alcalde Ordosgoitia: Montería merece más que bandos, casas y clanes

En su acto de posesión, Carlos Ordosgoitia Sanín, nuevo alcalde de Montería, dijo que se posesiona un pueblo representado por los que votaron la propuesta de ‘Ahora la Gente’, pero también los que le hicieron oposición”.

Expresó que el presente mandato no puede iniciar fraccionado y les pidió a los que lo acompañarán en la administración que “unamos a Montería”.

“Más que bandos, casas y clanes, la gente merece una clase dirigente consciente de que hay que solucionar los problemas de fondo, que debemos saldar deudas sociales; una clase dirigente que debe agachar la cabeza porque a pesar de lo que hemos avanzado, seguimos siendo una sociedad en la que aún se sufre por no tener certeza del mañana”.

A lo anterior añadió: “Quiero que trabajemos por una Montería que no marche, no porque se le reprima, o se niegue el derecho legítimo de protestar, sino porque no lo necesite, porque sientan que acá tienen garantías de vida y progreso”.

A su equipo de trabajo les pidió humildad para atender a los ciudadanos: “por ellos es que estamos aquí. Hay que renunciar a la vanidad del poder, que por lo general termina en soledad y zozobra. Les pido que sintamos el sentido de urgencia de cada monteriano que tiene algo por resolver, en especial, por los más vulnerables que tienen mucho por resolver; hay que equilibrar el terreno. No seamos el funcionario que pone trabas, sino el que busca soluciones; no seamos el funcionario que tiene un no se puede siempre en la punta de la lengua, sino el que hace hasta la imposible por resolver”.

Aseguró que pondrá su mirada en temas como la generación de empleo, con centros de emprendimiento para que jóvenes, madres, padres, y los que usan la moto como sustento, tengan la oportunidad de echar rodar sus sueños.