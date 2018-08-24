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03 ago 2026 Actualizado 09:12

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Buenaventura contará con nuevo centro educativo para más de 400 estudiantes

El proyecto requerirá una inversión de más de 16 mil millones de pesos y será uno de lo más innovadores y sostenibles del país.

(Colprensa)

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La Sociedad Portuaria de Buenaventura a través de su Fundación anunció que este mes iniciará la construcción de un centro educativo que busca impulsar la transferencia de conocimientos a 415 estudiantes de la región y compartir nuevos espacios como laboratorios, talleres artísticos, biblioteca y escenarios deportivos.

Las aulas de este centro educativo serán espacios abiertos y flexibles para integrar hasta tres grupos escolares, con un modelo de alta calidad que espera fomentar en la comunidad ciudadanos creativos y competentes.

De acuerdo con Andrés Ramírez, director de la Fundación Sociedad Portuaria de Buenaventura, lo más valioso de este nuevo lugar será su principio de inclusión que permitirá a todas las comunidades vecinas encontrar un espacio para expandir el conocimiento y generar un mayor impacto en Buenaventura.

Este proyecto requerirá una inversión de más de 16 mil millones de pesos.

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