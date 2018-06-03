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03 ago 2026 Actualizado 09:21

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53 pasajeros de una embarcación de cabotaje rescatados en el pacífico

El rescate se dio cuando quedaron sin combustible y a la deriva a unas cinco millas del puerto de Buenaventura

Cali
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La embarcación de cabotaje conocida con el nombre de “Pizarro” había zarpado de Guapi en Cauca, hacia Buenaventura, quedándose sin combustible a una distancia aproximada de cinco millas náuticas con dirección al puerto de Buenaventura.

Los guardacostas de la zona recibieron el llamado del capitán e inmediatamente personal de la armada se dirigió al lugar para ayudar a la embarcación a los 53 pasajeros que viajaban en ella, confirmó el Capitán de Corbeta Rubén García, Comandante de la Estación de Guardacostas de Buenaventura.

Según el Capitán durante la verificación se encontró que se llevaban más pasajeros de los permitidos en el zarpe, lo cual le produjo una sanción. a su vez se encontraron con una pasajera de nacionalidad venezolana sin los papeles reglamentarios para estar en el país, quien fue puesta a disposición de Migración Colombia.

En lo corrido del año, la Fuerza Naval del Pacífico ha rescatado 200 personas que presentaron emergencias en el mar.

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