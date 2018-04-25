Estudiantes “fantasma” en Buenaventura costaron más de $48.000 millones

Cali

La Contraloría halló responsable de un detrimento fiscal por más de $61.137 millones de pesos a la exsecretaria de Educación del Distrito de Buenaventura, Yolanda Amu Vente, por el reporte en 2011 de 40.598 estudiantes inexistentes al Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional, durante la administración del exalcalde José Félix Ocoró Minotta.

En ese año, el reporte de la Secretaría de Educación reportaba 111.596 niños matriculados, cuando en realidad el número real para esa fecha era sólo de 70.998 niños.

Pues el Ministerio desembolsó recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para ese año por más de $48 mil pesos. Cifra, que según la Contraloría, “al ser debidamente indexada arroja una condenada fiscal por $61.137 millones”.

El organismo de control considera que el alcalde de ese entonces, José Félix Ocoró (2008-2011), condenado a 18 años y 9 meses por celebración indebida de contratos durante su administración, no es responsable de estos hechos porque la encargada de la matrícula era en ese entonces la secretaria de Educación y no el Alcalde.

Recordemos que ya Yolanda Amu Venté está inhabilitada de ejercer cargos públicos por 11 años, luego de que las inconsistencias que se presentaron en el manejo de los recursos recibidos de parte del Ministerio de Educación no pudieron ser justificadas ni aclaradas.