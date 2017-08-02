Brote de conjuntivitis en Buenaventura alerta a las autoridades

Valle del Cauca

Desde hace unas semanas y según la Organización Mundial de Salud OMS, se viene presentando un brote de conjuntivitis. Ya son 13 países de América Latina que han notificado estar afectados por esta epidemia.

Según Felix Riascos, Secretario de Salud Pública del Municipio de Buenaventura, "entre los países afectados por este brote se encuentran Bahamas, Brasil Costa Rica, México y Colombia. Buenaventura es uno de los municipios más afectados con un reporte de 300 casos de conjuntivitis viral".

También se han presentado casos significativos en Palmira y Cali.

Como autoridad sanitaria, afirma el secretario, se han tomado medidas preventivas para atender el brote.

"Lo primero que se debe hacer es identificar los síntomas, como son sensación de cuerpo extraño, molestia o picor en los ojos, en ocasiones se presenta lagrimeo y enrojecimiento. Ya identificados los síntomas, inmediatamente se debe acudir a un centro médico que del diagnóstico a través de un examen clínico oftalmológico y pueda establecer el tratamiento para este tipo de situaciones", asegura el secretario.

Esta enfermedad se transmite por medio del contacto, por este motivo se están realizando campañas de concientización sobre higiene personal y así evitar la propagación de la enfermedad.

"Nos hemos focalizado en los sitios con mayor concentración de personas, como los colegios y establecimientos públicos. Las recomendaciones son lavar bien el rostro, los ojos y las manos con abundante agua y jabón y el uso de toalla de manera personal e individual para evitar la transmisión de este cuadro viral".

El tratamiento que dura entre 3 y 4 días es específico para cada persona por eso las autoridades de salud advierten que es importante no auto medicarse con el fin de evitar otro tipo de complicación en el caso de presentarse una conjuntivitis bacteriana, ya que hasta el momento solo se han presentado casos virales que tienen menor gravedad".

El secretario agregó que al mismo tiempo se han realizado enlaces con las EPS para que brinden la atención prioritaria que permita dar un diagnostico a tiempo.

También se han presentado casos significativos en Palmira y Cali.