Atlanticenses se gozaron festival ‘Son de negro’ en Santa Lucía

Con el slogan ‘Somos patrimonio’, se llevó a cabo en Santa Lucía, Sur del Atlántico, la XV versión del Festival Son de Negroevento en que se conjugan al unísono, la cultura tradicional y la oralidad en la región del Canal del Dique, en el Caribe Colombiano.

La programación central fue el domingo cuando se desarrolló un ciclo-paseo por parte del Instituto de Tránsito del Atlántico que regaló bicicletas para incentivar el uso de estas como forma de vida.

El evento contó con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien destacó la muecas de los danzantes como parte esencial del espectáculo.

“Es una tradición que esto tiene, es festival que se viene haciendo hace muchos años y que concentra aquí a todas las poblaciones del Atlántico, Magdalena y Bolívar que tiene la tradición que se denomina Son de Negro. Es un Baile burla que los hacían los negros hacia los españoles con mofas y hoy compiten en Santa Lucia”, dijo Verano

Desde el viernes llegaron grupos folclórico de diferentes partes del país para participar en este importante evento que se desarrolla año tras año para mantener viva la expresión cultural del municipio.

En esta ocasión participaron 13 grupos del norte de Bolívar, 3 grupos de iniciativa de Barranquilla, 7 grupos locales y 15 danzas especiales que oxigenan el festival

El Festival de negro nació en el año 1996 por una tesis profesor Santalucense Manuel Antonio Pérez y un grupo de personas, entre ellos se destaca el doctor Jairo Aparicio, esto se hizo para buscar una identificación cultural en el contexto nacional para este municipio.

El Festival nacional desde sus inicios empezó con las delegaciones de Bolívar, y los grupos locales de Santa Lucia con una tarima un poco adecuada para el evento, pero gracias a la ayuda de la Gobernación de Atlántico esto ha mejorado al punto de celebrarse su versión No. 16.

Por su parte la secretaria de Cultura del municipio de Santa Lucia, Rosa Castro, manifiesta: “El festival consiste en preservar la Danza son de Negro como un acervo cultural, el objetivo que persigue es apuntarle a generar verdaderos espacios de participación y de buena utilización del tiempo, por esta razón se fortalece los semilleros para salvaguardar esta herencia africana y reactivar el turismo y la economía de los pueblos”.