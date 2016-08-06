Gobierno estudia dos propuestas para operar el tren del pacífico

Quindío

En efecto, el vicepresidente Germán Vargas Lleras quien asistió al XXI congreso de Anato que ya culminó en esta capital dijo que aunque en la actualidad se trabaja en la liquidación del contrato que se tenía con la firma encargada de operar el tren del pacifico, actualmente se está estudiando la viabilidad de dos empresas que han mostrado interés en poner en marcha el tren de carga entre el puerto de Buenaventura y La Tebaida en el Quindío, pues la idea es dinamizar el transporte de carga vía férrea.

“La firma ha presentado a dos más que están interesadas en operar el corredor. Estamos evaluando si cumple con los requisitos y si cumple con el programa de inversión inicialmente previsto, pero si nos sorprendió mucho que una firma internacional de la magnitud de Transfigura nos dejara sin operar el tren del pacífico”, expresó el vicepresidente Vargas Lleras.

El funcionario dijo que no entiende que pasó con la firma que estaba operando el tren del pacífico, pues el compromiso era movilizar un millón de toneladas al año y solo lograron movilizar 100.000.