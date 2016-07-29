Se dispararon casos de abuso sexual en Puerto Colombia

Barranquilla

La Comisaria de Familia de Puerto Colombia, Patricia Lascar, expresó su preocupación al presentarse 16 casos de abuso sexual a menores en los primeros seis meses del 2016 en comparación con los ocho registrados el año pasado.

La funcionaria destacó que de los casos denunciados, 14 de las víctimas son niñas y los otros dos niños, menores de 14 años.

Agregó que los casos están relacionados familiares y otras personas externas. Hasta el momento las autoridades reportan la capturan de dos personas vinculados con los abusos.

La denuncia de dos casos recientes dejo al descubierto la destable practica contra menores de la población costera.