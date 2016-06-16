Capturan a banda delincuencial que hurtaba hidrocarburos en Bolívar y Atlántico

La organización delincuencial estaba conformada por 16 personas que desde el 2015 han hurtado derivados del petróleo en esta zona del Caribe, 14 de ellos fueron capturados en Barranquilla tras el seguimiento de las autoridades. Según las investigaciones de la Fiscalía los delincuentes causaron pérdidas a Ecopetrol por más de $1.500 millones.

Vicente Guzmán, director de la Fiscalía, seccional Bolívar, declaró que esta organización “era una empresa criminal porque cada parte maneja un rol especial; algunos financiaban los equipos que necesitaban para extraer el combustible, otros eran comercializadores y algunos manejaban la logística y la seguridad del grupo”.

Para Guzmán, “esta es una práctica de vieja data que viene desde la época de los paramilitares en el Golfo de Morrosquillo, que tenían toda una estructura para el robo de hidrocarburos y que después de su desmovilización se ha repetido en la delincuencia común”.

Los acusados fueron presentados ante un juez de control de garantías que legalizó sus capturas y les imputarán los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos por un fiscal especializado.