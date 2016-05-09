Paso del ITSA a Barranquilla, a plenaria en la Asamblea del Atlántico

Tras aprobarse en segundo debate el proyecto de ordenanza Por medio del cual se traspasa el ITSA (Instituto Técnico de Sole3dad Atlántico) a la estructura descentralizada del distrito de Barranquilla, se acerca cada vez más la posibilidad de tener una universidad pública de la ciudad.

Ahora el proyecto pasa a la plenaria de la Duma para el tercer y definitivo debate que le permitirá la transacción al departamento con el distrito, hecho éste que fue recibido con beneplácito por el alcalde Alejandro Char.

“Es la mejor noticia que podemos recibir los barranquilleros y atlanticenses, y especialmente los jóvenes, quienes tendrán en el ITSA la mejor oportunidad para salir adelante”, dijo el alcalde.

Paralelo a dicho proyecto cursa otro que permite la emisión de una estampilla que busca asegurar los recursos para el funcionamiento de la Universidad Distrital y con la cual se pretende recaudar 5 mil millones de pesos al año.

La Universidad Distrital tendría como sede las antiguas aulas del Colegio Barranquilla para Varones contiguo al edificio de la Universidad del Atlántico, sede centro.