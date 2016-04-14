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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Justicia

Por robarle un celular asesinan a docente en Barranquilla

Docentes pidieron a las autoridades acciones tendientes a contrarrestar problemas de inseguridad.

Ricardo Pacheco Soto

Ricardo Pacheco Soto (Caracol Radio Barranquilla.)

Ricardo Pacheco Soto
Barranquilla
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Barranquilla

Cuando se desplazaba por una calle del barrio la Unión, en la noche del miércoles Ricardo Pacheco Soto de 33 años, fue interceptado por un individuo que pretendía atracarlo, al percatarse del hecho y pretender huir el delincuente le disparo.

Pacheco Soto que impartía clases de inglés en la Institución educativa María Auxiliadora ubicada en el barrio Santo Domingo al sur de la ciudad, fue auxiliado por residentes del sector que lo trasladaron a un centro asistencial, a donde llegó sin signos vitales.

El docente, conocido como una persona de buenos principios por parte de sus colegas y allegados deja a su esposa que se encuentra en estado de embarazo.

El hecho causó repudio entre la ciudadanía y el sector de la docencia, que le han pedido a las autoridades mayores acciones para contrarrestar la inseguridad en Barranquilla.

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