Barranquilla despide al campeón Edgar Perea

Barranquilla

Entre aplausos, gritos, pitos y sirenas decenas de barranquillero se dan cita en la Catedral Metropolitana Maria Reina para rendirle tributo al narrador Edgar Perea.

Otra llegar el cuerpo, a bordo de una maquina de bomberos y en medio de una calle de honor el féretro fue recibido por el arzobispo auxiliar monseñor Victor Tamayo, quien impartió la bendición.

Tras ser colocado el cofre frente al altar mayor, inició el desfile de admiradores de Perea que aprovechan para hacerse una foto, hacer comentarios y algunos hasta a cantar un gol al mejor estilo del 'negro' Perea.

El cuerpo de Perea estará en cámara ardiente el resto del día, a las 3:00 de la tarde será el oficio religioso y a las ocho de la noche será llevado a la funeraria Los a olivos del norte, en la vía al mar.

Para las primeras horas del jueves esta previsto el acto de cremación tras ceremonia intima de familiares y allegados.

En el marco de esta jornada la Asamblea del Atlántico y el instituto departamental fe recreación y Deportes harán reconocimiento a su trayectoria.