Precio en pescados se ha sostenido en Semana Santa

La variedad que más se vende es la mojarra lora o la roja, cuyo precio se ha sostenido.( Caracol Radio )

Barranquilla

La plaza del pescado abre cada mañana desde las tres de la mañana hasta las tres de la tarde; durante esta Semana Santa abrirá todos los días hasta el domingo de resurrección, el lunes siguiente no se abrirán las puertas de este centro de distribución.

Dieber Gómez, gerente de la plaza del pescado, aseguró que las venta en estos días ha subido pero los precios permanecen estables.

Gomez agregó que ¡el pescado criollo se perdió! La sequía y la falta de conservación de los ríos obligan a que la mayoría de pescado que se ofrece sea de criaderos, como la mojarra del huila, entre otras especies.

La variedad que más se vende es la mojarra lora o la roja, cuyo precio se ha sostenido en $8.000 kilo; el pescado más costoso en estos momentos es el robalo que está en $17.000 el kilo, aunque según el gerente otras veces este producto se ubica en $25.000 el kilogramo; de igual forma el kilo de camarón cuesta $16.000 y el bagre seco a $18.000 kilo.

John Gutiérrez, presidente de la Cooperativa de Distribuidores de Pescado Coodipes, envió un mensaje a los consumidores para que se fijen en la textura del pescado, se aseguren de que los ojos estén bien rojo, que las espinas no estén afuera, para prevenir inconvenientes de salud.