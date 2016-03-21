Operativos contra comercio de palma de cera

La palma decomisada será incinerada, actividad que realizará una empresa autorizada para tal fin.( Caracol Radio )

Barranquilla

Fueron casi 10 bultos de palma de cera los que fueron decomisados durante la celebración del Domingo de Ramos, por parte de la autoridad ambiental distrital de Barranquilla, Damab, con el apoyo de la Policía Ambiental.

el material vegetal se incautó en el entorno de la Catedral María Reina e iglesias de todo el departamento del Atlántico, donde a pesar de campañas la palma de cera era comercializada, cumpliendo lo preceptuado en el Decreto 1791 de 1996, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.

Un total de 50 kilos decomisados de ramas del árbol nacional de Colombia, que está en vía de extinción.

Durante operativos de control contra el comercio y uso de palma de cera se realizó el decomiso en el entorno de la Catedral María Reina y las iglesias San Vicente de Paúl, en la calle 30 No. 36-41; San Roque, calle 30 No. 36-11; Santa Cruz, calle 47 No. 1B-20, barrio Ciudadela 20 de Julio; Santa Marta, calle 19 No. 5A-13, barrio Simón Bolívar; San Felipe Apóstol, calle 70C No. 24B-25, y en los alrededores de la iglesia San Clemente, calle 56 No. 21-47.

La palma decomisada será incinerada, actividad que realizará una empresa autorizada para tal fin.

“A través de jornadas de educación ambiental seguiremos concienciando a los feligreses para que durante esta tradicional celebración siembren árboles. Por ello entregamos 200 árboles a la Catedral Metropolitana María Reina, para que fueran reemplazados por las palmas. Falta más compromiso, sabemos que cambiar la tradición lleva un proceso”, expresó la directora general del Damab, Sara Belén Rodríguez Manzur.