Alcaldía busca recursos para instalar un techo a la Escombrera

Medellín

A pesar de los requerimientos hechos por la Fiscalía de instalar un techo sobre el polígono uno de La Escombrera, y así evitar que la llegada de las lluvias pueda afectar las labores de excavación, esta solicitud no se ha materializado por limitaciones de recursos financieros.

El consejero municipal para la reconciliación, la convivencia y la vida, Jorge Mejía Martínez, aseguró que el techado de los 5 mil metros cuadrados cuesta unos 150 millones pesos, pero que se está buscando alternativas, entre otras hacerlo por sectores.

"Como parte de los requerimientos de la fiscalía está el facilitar protección para la época de lluvias y en ese sentido estamos trabajando cual es la mejor opción, entendiendo que es bastante costosa, los recursos son muy limitados, entonces en los próximos días decidiremos que tipo de entechado haremos de acuerdo a los requerimientos de la Fiscalía", agregó Mejía Martínez.

La Fiscalía entregó la solicitud para evitar que las lluvias retrasen los trabajos de excavaciones debido a las alteraciones que genera en el terreno, y se pueda avanzar en la búsqueda de restos humanos.