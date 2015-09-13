Presidente Santos instala este lunes en Medellín la asamblea general de la Organización Mundial de Turismo

Medellín

El presidente de la república Juan Manuel Santos Calderón instalará este lunes en Medellín la vigésima primera Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, OMT, la cual se prolongará hasta el próximo jueves 17 de septiembre .

Los representantes de 158 países, seis miembros asociados y más de 450 miembros afiliados, en total unas 3.000 personas, participarán en la reunión de alcance mundial, considerada como la más importante de altos funcionarios de turismo y representantes de alto nivel del sector privado.

La contribución del turismo al desarrollo incluyente y la transformación social es el tema central de la asamblea que tiene como objetivo enrutar el plan de trabajo que se va a desarrollar a partir del 2016 y que ayudarán a redefinir y mejorar las políticas del sector y adoptar objetivos universales.

Para el alcalde de la ciudad, Aníbal Gaviria Correa, la asamblea contribuye al proceso de internacionalización que desde hace varios años se adelanta con proyectos estratégicos.

"Lo que vamos a seguir haciendo en la organización mundial de turismo es continuar mostrándole a todos los actores y responsables del turismo a nivel mundial esa transformación de Medellín, para seguir impulsando eventos, turistas e inversiones hacia la ciudad", sostuvo el mandatario local.

Durante el fin de semana varios delegados de la OMT recorrieron algunos de los lugares que han sufrido transformación urbana y social, entre ellos, el tranvía de Ayacucho que movilizará a más de 350 mil personas.

Tras estas visitas Taleb Rifai, Secretario de la OMT desde el 1 de enero de 2010, destacó: “Celebrar la Asamblea de la OMT en Medellín para nosotros es un reconocimiento que tenemos por la ciudad, por sus cambios en los últimos años, que el mundo lo reconoce y lo ratificamos, este es un lugar que se puede visitar, que ha sido transformado. Luego de la Asamblea muchas más personas vendrán a Medellín y dirán: ´este es un lugar que hay que visitar´”.

La apertura oficial será mañana lunes entre las nueve y las diez de la mañana en el gran salón de Plaza Mayor, en acto presidido por Cecilia Álvarez Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismodo, con un foro sobre el turismo y transporte aéreo al servicio del desarrollo.