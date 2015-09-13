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31 jul 2026 Actualizado 12:22

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Embajada de EEUU ofrece ayuda a víctimas de accidente de avión de la película de Tom Cruise

Reafirmó que la aeronave pertenecía al equipo de producción de la película ‘Mena’ que se rueda en varias ciudades del país.

Equipo que llegó con Tom Cruise a Medellín hace un mes.

Equipo que llegó con Tom Cruise a Medellín hace un mes. / Archivo particular

Equipo que llegó con Tom Cruise a Medellín hace un mes.
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A través de un comunicado de prensa la embajada de los Estados Unidos confirmó la muerte de dos ciudadanos norteamericanos en el accidente aéreo que ocurrió el pasado viernes 11 de septiembre de 2015.

Reafirmó que la aeronave pertenecía al equipo de producción de la película ‘Mena’ que se rueda en varias ciudades del país desde hace un mes, y que el siniestro ocurrió cuando regresaba de una grabación en Santa Fe de Antioquia al Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.

En el punto cuatro del comunicado la embajada asegura que su compromiso es asistir a los ciudadanos que están fuera del país de manera seria y responsable, por ello, “el consulado de la Embajada de Estados Unidos está listo para proveer la ayuda consular necesaria en estos casos”.

Finalmente en esta comunicación oficial se extiende un saludo de condolencia a las víctimas fatales del accidente, de las cuales dijeron abstenerse de suministrar los datos por privacidad de las familias.

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