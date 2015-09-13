Víctimas fatales de accidente aéreo del equipo de Tom Cruise serán enviadas a EEUU

El accidente ocurrió en la tarde del viernes en el noroccidente del departamento. / Archivo particular

Medellín

A los Estados Unidos serán repatriados los cadáveres de los dos integrantes del equipo de filmación de Tom Cruise que murieron en un accidente aéreo en el norte de Antioquia.

A la ciudad de los Ángeles, en el estado de California, será enviado esta mañana en un vuelo comercial, el cadáver del piloto Alan David Purwin, fundador y presidente de la compañía Helinet Technologies y uno de los más experimentados pilotos de películas de acción de Hollywood, que había trabajado en cintas como “Transformers”, “Perl Harbor” y “Piratas del Caribe”.

La segunda víctima de este accidente aéreo, el venezolano Carlos Eduardo Brerl, por solicitud de la familia será cremando aquí en Medellín y sus cenizas enviadas la ciudad de Nueva York en donde residía.

El único sobreviviente, Jimmy Lee Garland, se mantiene con respiración artificial y en graves condiciones de salud en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, según el reporte entregado por Andrés Aguirre, gerente de ese centro asistencial.

El piloto y doble de acción Jimmy Lee Garland es el administrador del Aeropuerto Cherokee Country Airport, además se desempeña como mecánico e instructor de vuelo.

En las últimas horas el actor Tom Cruise acompañó al piloto en las instalaciones del hospital del occidente de Medellín, también la compañía Universal Pictures, dueña de los derechos de la película que se graba en el país, emitió un comunicado en el que se solidarizó con las familias de las víctimas.