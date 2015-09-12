Incautan material de guerra del frente 18 de la guerrilla de las Farc

Medellín

En un control vial a las afueras de Medellín, la policía de carreteras logró la incautación de más de 50 granadas de diferentes tipos que al parecer pertenecerían al frente 18 de la guerrilla de las Farc.

Según el coronel Ramiro Riveros, comandante del departamento de policía Antioquia, el material de guerra estaba escondido en cajas de cartón debajo de bultos de concentrado para cerdos, en un camión que tenía como destino el municipio de Ituango, norte del departamento antioqueño.

“Logramos identificar en un camión que transportaba concentrados para alimentos de animales, gran cantidad de elementos de material de guerra, entre ellos, 25 granadas de fragmentación, 30 granadas que se utilizan para morteros y 176 cartuchos, todo esto iba para una zona donde atentan constantemente contra la fuerza pública y todo indica que iba para el frente 18 de las Farc”, detalló el oficial.

A través de las investigaciones se ha conocido que la guerrilla tiene enlaces con bandas y combos de la ciudad de Medellín para adquirir armamento y material explosivo.

El conductor de 25 años que transportaba el material fue capturado, así mismo, los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación.