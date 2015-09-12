En estado crítico único sobreviviente del accidente aéreo de la producción de Tom Cruise

Equipo de producción de la película en la que participa Tom Cruise / Cortesía Columna VIP

Medellín

Con respiración artificial y en graves condiciones de salud se encuentra en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, el señor Jimmy Lee Garland, norteamericano que hace parte del equipo de producción de la película ‘Mena’ liderada por el actor Tom Cruise.

Según Andrés Aguirre, gerente del hospital, médicos especialistas tratan de estabilizar al paciente que llegó con complicadas lesiones causadas por el siniestro de aeronave ocurrido en el municipio de San Pedro de los Milagros.

“Fue sometido a una cirugía por un trauma abdominal severo, muy severo, está en condición crítica, en cuidados intensivos y es posible que tenga un trauma medular”, confirmó el señor Aguirre.

En diálogo con Caracol Radio Fredy Augusto Bonilla, Secretario de seguridad de la Aeronáutica Civil, señaló que la alta nubosidad puso haber sido una de las causas del accidente de la avioneta que trajo el actor Tom Cruise a Colombia para la grabación de la película.

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“La imagen satelital y todos los reportes muestran que había una nubosidad bastante significativa en todo el área de lo que es el paso de San Jerónimo y San Pedro de los Milagros, sin embargo, hubo aeronaves que pasaron volando visual, es decir, ahí estaban volando con referencia en el terreno no con referencia de instrumentos”, explicó el miembro de la Aeronáutica Civil.

Sin embargo, no se descarta que la aeronave de matricula N164HH, haya tenido alguna falla, por ahora continuará la investigación del siniestro que terminó, entre otras, con la carrera del piloto que era considerado uno de los mejores de las películas de acción de Hollywood, Alan David Purwin, quien había participado en cintas como Transformers y Piratas del Caribe.