Investigan causa del accidente de la avioneta del equipo de producción de Tom Cruise

Medellín

La Aeronáutica Civil y otras autoridades emprendieron desde ayer la investigación que permitirá establecer las causas del accidente que sufrió la avioneta tipo Piper PA-60 Aerostarse de matrícula N164HH, la cual hacía parte del equipo de producción de la película en la que participa Tom Cruise.

Según los organismos de socorro, en el siniestro perdieron la vida el piloto norteamericano Alan David Purwin y el colombiano Carlos Berl; así mismo, el otro pasajero, también estadounidense, que viajaba en la aeronave y se encuentra en delicadas condiciones de salud, fue identificado como Jimmy Lee Garland.

Gilberto Mazo, subdirector del departamento de gestión de Riesgo de Antioquia, precisó que esta mañana continúan las evaluaciones en la zona.

Avioneta tipo Piper PA-60 Aerostarse de matrícula N164HH. / Archivo particular Ampliar Avioneta tipo Piper PA-60 Aerostarse de matrícula N164HH. / Archivo particular Cerrar

“Se va hacer un estudio minucioso de la Aeronáutica civil y de otras autoridades y se sabrán los resultados, es una zona rural distante, en este momento hay personal de la fuerza pública haciendo una conservación de la escena y se harán unas labores propias de la aeronáutica”, sostuvo el funcionario.

Detalló que el único sobreviviente Jimmy Lee Garland, logró llegar con vida a un hospital de Medellín.

“Esta persona fue trasladada a un centro asistencial de Medellín y tiene múltiples lesiones, pero logró llegar con vida al hospital Pablo Tobón Uribe y ya está siendo atendido y estabilizado”, puntualizó el señor Mazo.

El accidente ocurrió en el sector conocido como El Morrón de la vereda La Clarita de San Pedro de los Milagros, cuando regresaba de unas grabaciones en Santa fe de Antioquia.