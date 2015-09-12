Se accidentó avioneta de la producción de Tom Cruise

Medellín

El piloto Alan David Purwin y el tripulante Jimmy Lee Garland, murieron en un accidente aéreo, cuando trabajaban en la producción de una película en la que participa la estrella de Hollywood, Tom Cruise, desde hace un mes en Antioquia.

El accidente de la avioneta ocurrió en el sector conocido como El Morrón de la vereda La Clarita entre el municipio de Bello y San Pedro de los Milagros, norte del departamento.

Jader Orlando González, alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros, precisó que el accidente se conoció por la llamada de una campesina que relató lo que sucedió.

“La gente en la zona vio que la avioneta estaba muy bajita, la avioneta intentó recuperar altura y se encendieron las luces rojas y se desplomó, se estrelló contra los árboles y cayó en una parte que es muy pendiente”, manifestó el mandatario local.

Agregó: “La avioneta pertenece al personal de este Señor Tom Cruise que está haciendo unas películas, según nos informaron venía desde Santa Fe de Antioquia”.

El siniestro dejó en graves condiciones de salud al otro tripulante identificado como Carlos Berl, quien fue trasladado a un centro asistencial de la Ciudad de Medellín.

En la zona rural donde ocurrieron los hechos, mientras se hace la inspección de los dos cadáveres, la policía custodia lo que quedó de la avioneta.

Este es el segundo incidente que tiene el equipo de producción de la película ‘Mena', el primero ocurrió hace un par de días cuando un camión, que transportaba varios equipos, perdió los frenos en la Loma de Los Balsos en el barrio El Poblado, el accidente dejó dos personas lesionadas y daños en la fachada de un conjunto residencial.