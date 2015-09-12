El edificio donde operan los tribunales de Medellín continuará cerrado

Medellín

Después de cumplirse por tres días del cierre del edificio Rodrigo Lara Bonilla donde operan tribunales de Medellín, ordenado por el Ministerio de Trabajo, la medida se extendió por diez días más.

Así lo confirmó el presidente del tribunal superior de la ciudad, John Jairo Gómez Jiménez, al precisar que sí en esos días hábiles no se presenta por completo el plan de recuperación de las instalaciones, el cierre se podría prolongar otros 30 días más.

“Esa es una medida busca que presenten un plan para superar las anomalías, si no lo hace eso va avanzar a 30 días y si no hay intervención de la autoridad competente es posible y está entre las alternativas disponer del cierre del edificio”, sostuvo el señor Gómez Jiménez.

El edificio Rodrigo Lara Bonilla con más de 50 años de antigüedad tuvo varias evaluaciones una por parte del Dagrd que recomendó un estudio estructural, otra por parte de la Secretaria de Salud que notificó que cuenta con servicios de agua no disponibles para el consumo humano y otro más por parte de la ARL que encontró riesgos para los empleados.

“Poco a poco ha tenido una serie de anomalías e inconvenientes de todo tipo, es un edificio que se ha ido cayendo a pedazos”, consideró el presidente del tribunal.

Por ahora tanto las más de 250 personas que trabajan en el lugar y los procesos que tenían a su cargo continuarán frenados.

Hoy se espera un nuevo pronunciamiento por parte de la dirección administrativa de los tribunales de Medellín, que darán a conocer detalles de cómo avanza el plan de mejoramiento de las instalaciones y su futuro.