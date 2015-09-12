XM Empresa filial de ISA pide incrementar la generación térmica de electricidad

Medellín

La empresa XM, filial de Interconexión Eléctrica, ISA, advirtió hoy que si se mantienen las condiciones deficitarias en los aportes a los embalses de generación eléctrica del país, es necesario que se desde la fecha empiecen a incrementarse la producción térmica de electricidad.

Según las mediciones de XM, el nivel agregado de embalses, al 31 de agosto de 2015 tenía unas reservas del 69.72%, lo cual equivale a una generación potencial de 11,216.44 Gigavatios/horas, mientras que en agosto del año pasado el nivel agregado equivalía al 75.28%.

Según María Nohemí Arboleda, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, “es importante tener en cuenta que de mantenerse las condiciones deficitarias en aportes hídricos a los embalses durante el 2015, similares a las registradas durante fenómeno de El Niño 97-98, los resultados de las simulaciones realizadas por XM muestran que a partir de la fecha debe aumentar la generación térmica promedio para alcanzar un valor del embalse agregado del SIN al inicio de la temporada de verano alrededor del 66%.”

Las reservas están distribuidas el 36.3% en la zona Oriente, el 35.4% en Antioquia, el 26% en la zona Centro y el 2.3% en las zonas Valle y Caribe.

En relación con la composición de los tipos de generación de energía en agosto, en promedio se generaron diariamente 43.51 GWh-día de manera térmica, lo cual equivale al 23.6% de la energía promedio generada diariamente y 131.20 GWh-día se generaron de manera hidráulica, lo cual equivale al 71,1% de la energía promedio generada diariamente durante este mes. Para el mismo periodo de 2014 la composición por fuente de generación fue de 67.7% hidráulica y 26.7% térmica.