Venezolanos en Colombia piden a sus connacionales protestar en consulados

Medellín

En rechazo a la situación política de Venezuela, las reciente condena a 13 años de prisión al líder opositor Leopoldo López, y la crisis en la frontera con Colombia ha desatado la indignación de los venezolanos residentes en territorio colombiano.

Por esa razón, los venezolanos están convocando a sus compatriotas para que acudan a los consulados de las distintas ciudades de Colombia, para protestar de manera pacífica por las recientes decisiones de la Justicia bolivariana y el presidente Nicolás Maduro.

“Cada venezolano que esté en Colombia, no solamente en Medellín, que esté en el exterior, en cualquier parte del mundo, debe manifestar su opinión, manifestarse pacíficamente en el consulado venezolano y protestas lo que más se pueda y levantar la voz, porque ya es hora de hacernos respetar”, propuso el venezolano César Valencia, a través de Caracol Radio.

Otros residentes del vecino país en Medellín expresaron su indignación por el comportamiento que el presidente Nicolás Maduro le ha dado al desarrollo interno del país, esto sumado a la crisis diplomática con Colombia, por la expulsión de colombianos de la zona de frontera.