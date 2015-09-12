EPM espera por nuevo dueño de Isagén para decidir sobre participación accionaria

Medellín

El Grupo EPM indicó que esperará conocer quién será el nuevo socio controlante de Isagén, en una eventual venta del 57,6 por ciento de las acciones del Gobierno Nacional, para decidir sobre el futuro de su participación accionaria que se ubica en el 13 por ciento.

El gerente del Grupo, Juan Esteban Calle Restrepo, expresó que el proceso que impulsa el Gobierno Nacional les da tranquilidad para decidir sobre su presencia en la estatal generadora de energía.

Sin embargo, no precisó si la compañía retirará esa participación accionaria, dependiendo de la organización empresarial que asuma el control de la compañía nacional.

“No nos queremos anticipar hasta que ese hecho pase. En el momento en que el Gobierno Nacional ya no sea el accionistas controlante de Isagén, el Grupo EPM tomará la decisión una vez conozca quien será ese socio controlante y cuáles son las condiciones que piensa para la compañía a futuro”, puntualizó el gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo.

Para el Grupo EPM el cronograma que ha planteado el Ministerio de Hacienda, con la subasta programada para el 21 de septiembre de este año, los tiempos se ajustan al periodo en que el holding antioqueño podrá decidir sobre su participación accionaria.

“No hemos estado tomando ninguna decisión, es una decisión del Gobierno Nacional, lo que vamos a esperar es el nuevo cronograma y tomaremos las decisiones dependiendo de lo que pase en esa eventual venta de las acciones en el Gobierno Nacional en Isagen”, concluyó el funcionario.

Los proponentes oficiales que buscan el control de la compañía son: Grupo Empresarial GDF Suez (Francia), Gas Natural SGD –Grupo Empresarial (España), China Haudian Corporation (China), Colbún (Chile) y Brookfield Asset Management (Canadá).